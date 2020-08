Uma olaria na Vila Baeta Neves

Ademir Medici



A foto desta olaria faz parte de um ensaio fotográfico realizado nos primórdios da Vila Baeta Neves – entre as décadas de 1920 e 1930.

As imagens originais estavam num cofre da Associação Ítalo-Brasileira de Beneficência de São Bernardo, sucessora legal da pioneira ‘Societá de Mutuo Soccorso Italiani Uniti di Sam Bernardo’, esta fundada em 1898.

Há outros bairros da cidade cujos loteadores aproveitaram vales dos cursos d’água para criarem suas próprias olarias, facilitando ao comprador de lotes o acesso aos tijolos para a construção das suas casas.

Foi mais longe o Dr. Baeta Neves: criou uma cerâmica na nascente Vila Baeta Neves, esta também fotografada e que Memória focalizará amanhã, dentro da Semana São Bernardo.

MR

Olaria de Miguel Rubino – situava-se na Rua Princesa Carolina, nº 6, perto da Rua dos Vianas, aproveitando a terra fértil do vale do Córrego Saracantan – também afluente do Ribeirão dos Meninos, na altura do Paço Municipal.

Este tijolo (tamanho: 25 x 12 x 6 cm) foi encontrado por Vicente D’Angelo na Travessa Marechal Deodoro, nº 5, onde residiu o italiano Carlos Ronchetti, seu avô.

Municípios paulistas

Hoje é o aniversário de Buritama, elevado a município em 1949, quando se separa de Monte Aprazível; e Rubiácea, elevado a município em 1949, quando se separa de Guararapes.

Diário há meio século

Domingo, 23 de agosto de 1970 – ano 13, edição 1316

Santo André – Prefeitura apresenta maquete do novo prédio do Fórum.

Celebração – Comemorado o Jubileu de Prata da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas – secção de Santo André – com a entrega de 220 carteiras de novos sócios. Festa realizada no Tênis Clube.

Teatro – 1 – Estreava Somos Todos do Jardim da Infância, peça de Domingos de Oliveira, sob direção de Antonio Petrin. Era a segunda montagem da Escola de Teatro da Fundação das Artes de São Caetano.

Teatro – 2 – o Tefel (Grupo Teatro Amador de Ribeirão Pires) promovia espetáculo no Cine Brasil, com renda destinada à Apae.

Social – São Bernardo realiza o II Baile Oficial de Gala, no Volkswagen Clube, animado pela orquestra Super Som T. A.

Em 24 de agosto de...

1930 – Último dia da Festa de 1930 do Padroeiro São Bernardo

n Realizada na Praça do Carmo, em Santo André, a tradicional Festa de Nossa Senhora do Carmo.

Corporação Musical Lyra de Santo André realiza concerto público em São Caetano.

Clube de Xadrez de Santo André promove sarau dançante.

1935 – Fundado o Meninos Futebol Clube, às 20h, em frente ao prédio 18 da Estrada do Vergueiro, em São Bernardo. Uma homenagem ao bairro dos Meninos, hoje Rudge Ramos. João Chiavaliero é eleito o primeiro presidente.

1975 – Elis Regina encerra temporada no Teatro Municipal de Santo André.

No Estádio Bruno Daniel, Santo André 1, Estrela de Piquete 1.

1985 – Rede Ferroviária anunciava a recuperação de trecho da linha férrea para intensificar turismo em Paranapiacaba.

Pitaco da Memória – Demorou, mas vieram as composições turísticas nos fins de semana. Quanto aos trens de

passageiros entre Rio Grande da Serra e Paranapiacaba, mistério...

