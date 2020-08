Giovanna Ewbank encanta com fotos de Zyan usando moletom e touca com orelhinhas: Ai, meu coração!

23/08/2020 | 15:10



Momento fofura! Giovanna Ewbank encantou ao publicar uma série de fotos de seu filho caçula, Zyan, no Intagram neste domingo, dia 23.

A atriz, que deu à luz o pequeno no dia 8 de julho, publicou três cliques do pequeno na rede social, em que ele aparece usando um moletom com estampa militar e orelhas de ursinho! Nas duas primeiras fotos Zyan aparece sendo amamentado pela mãe, enquanto na terceira aproveita o colo depois de mamar. Na legenda Giovanna escreveu:

Nosso domingo. Ai, meu coração!

Em apenas uma hora, o clique recebeu centenas de curtidas e comentários. Regina Casé, por exemplo, falou sobre a saudade da amamentação:

Sei que para muita gente é difícil, mas eu morro de saudade de dar de mamar... foi uma das coisas que mais amei na vida! A mãozinha, os barulhinhos, o olhar... Que sonho essa foto! Muito amor por vocês!