Thiago Rodrigues é flagrado sem máscara em aglomeração no Leblon, Rio de Janeiro

23/08/2020 | 14:10



O ator Thiago Rodrigues foi flagrado no último sábado, dia 22, em um bar no Leblon, Rio de Janeiro, com amigos, sem usar máscara de proteção, apesar das recomendações da Organização Mundial da Saúde a respeito da pandemia da Covid-19.

Usando jaqueta e boné pretos, Thiago foi visto em uma aglomeração de pessoas em frente ao bar, que estava bem lotado apesar das temperaturas baixas no Rio de Janeiro.

De acordo com a agência de fotos AgNews, o ator também teria flertado com uma mulher no local.

O ator, que interpreta Tobias na novela Amor Sem Igual, da Record TV, retomou recentemente as filmagens do folhetim, que foram paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus, que só no Brasil já deixou mais de 110 mil pessoas mortas.