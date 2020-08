Anitta recebe corações de jogador de futebol após exibir look para curtir noite e rebate crítica sobre homens não a levarem a sério: Quem não leva eles a sério sou eu

23/08/2020 | 12:11



Anitta está com um novo affair? A cantora, que semanas atrás estava curtindo a temporada na Europa com o artista Lucas Omulek, postou um vídeo em seu Instagram que deixou muita gente intrigada.

Na gravação, a cantora filma o jogador de futebol Rodrigo Guth com um filtro de corações. Aos 19 anos de idade, o rapaz, que é jogador do Atalanta, ao perceber que está sendo filmado fez um coração para a cantora. Eita! Será que está rolando?

A cantora, que está em uma mansão com vários homens na Itália, também mostrou o look que escolheu para curtir a noite com eles e disse que foi a primeira a se arrumar:

- De volta à casa dos setecentos homens, e de volta a ser a primeira pessoa a ficar arrumada. Todo mundo se arrumando e eu aqui.

Embora Anitta ainda não tenha publicado fotos com Rodrigo nas suas redes sociais, o jogador já tem dois cliques com a Poderosa no Instagram - um apenas dos dois, e outro em grupo.

Crítica

Anitta também rebateu uma crítica sobre não ser levada a sério pelos homens. De acordo com o fã-clube da cantora, um internauta escreveu o seguinte:

Boa sorte para ela, mas vai demorar pra um homem levar essa garota à sério.

Anitta fez questão de responder o comentário:

Quem não leva eles a sério sou eu, amor... homens e suas histórias. O dia que eu tiver com paciência pra adestrar e resolver levar a série ou faço sem dificuldades.

Aplicativo de relacionamento

Começou a circular na web no último sábado, dia 22, que Anitta também voltou a usar o Tinder na Itália! A cantora, que criou o perfil no início de 2020 e tem a conta verificada, escreveu o seguinte em sua bio:

Sou eu de verdade. Sou mil em um, queridos... cantora, empresária, trabalho muito, mas também rebolo muito, bailarina, diretora de marketing, carismática, provedora da família, inteligente, falo e beijo várias línguas, engraçada, inesquecível (cuidado para não se apaixonar demais porque eu enjoo de repente se encher muito meu saco). Ariana demais.