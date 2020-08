Gabriela Pugliesi volta a beber após festa polêmica em meio à pandemia do coronavírus e avisa: Precisava dar uma relaxada

23/08/2020 | 12:10



A influenciadora digital Gabriela Pugliesi revelou aos seguidores que voltou a consumir bebida alcoólica. No Instagram, ela havia dito que estava sem beber desde abril, quando fez uma polêmica festa para alguns amigos em sua casa em plena pandemia do coronavírus.

- Hoje a gente decidiu que a gente vai beber um vinhozinho. O último dia que eu bebi tinha sido 25 de abril, no dia mesmo, enfim... que eu reuni os amigos em casa. Eu não bebo uma gota de álcool desde aquele dia. Mas estou precisando dar uma relaxada, venho de uns dias muito angustiantes e tensos e estou passando por um turbilhão de coisas na minha vida pessoal e combinamos que vamos abrir um vinho só nós dois para dar uma relaxadinha. Medo da ressaca. Vão ser duas tacinha só para dar uma relaxada, explicou ela no sábado, dia 22.

Na manhã deste domingo, dia 23, a influenciadora afirmou que não ficou de ressaca e que agora só irá beber esporadicamente:

- Eu tomei quase três taças de vinho! Estou zero, maravilhosa! Agora só bebo esporadicamente.

Como você viu no ESTRELANDO, em abril, Pugliesi gravou vídeos para lá de polêmicos, no qual dizia f***a-se a vida enquanto comemorava com os amigos durante a pandemia do coronavírus, pouco tempo depois de ter sido curada pela doença.

A repercussão negativa da atitude fez com que a influenciadora desativasse as redes sociais e perdesse patrocinadores e anunciantes. Ela foi criticada até por famosos, como Tatá Werneck, que não hesitou em dar uma bronca na influencer através da internet.