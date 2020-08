Uefa estuda manter formato de jogo único no mata-mata da Liga dos Campeões

23/08/2020 | 12:05



O Presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, estuda a ideia de manter o formato de jogo único na fase final das competições europeias. Esse modelo foi usado para encerrar as temporadas da Liga dos Campeões e da Liga Europa, interrompidas pela pandemia de covid-19 por um longo período.

Ceferin disse que pessoas de dentro e fora do futebol o contataram para dizer que estavam "extremamente entusiasmadas" com o formato adotado nesta temporada, com jogos únicos a partir das quartas de finais.

A Liga Europa terminou na última sexta-feira, com o Sevilla faturando o título na decisão diante da Inter de Milão. A Liga dos Campeões conhecerá seu campeão neste domingo. Liderado por Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain tenta a conquista inédita, enquanto que o Bayern de Munique, do artilheiro polonês Robert Lewandowski, persegue sua sexta taça.

"Devo dizer que este sistema de uma partida parece mais interessante para mim do que o outro sistema com partidas de ida e volta", reconheceu Ceferin. O mandatário da Uefa enfatizou que faria uma consulta ampla antes de decidir por quaisquer mudanças permanentes no formato.

"É uma das coisas interessantes que essa pandemia trouxe", considerou. "Tivemos que fazer um sistema assim. Tivemos que jogar desta forma, mas no final, vemos que é um sistema muito interessante", acrescentou Ceferin.

"Vimos que as pessoas querem jogos emocionantes, que em uma partida todos os times têm a chance de vencer na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Portanto, é algo a considerar para o futuro. Acho que em setembro ou outubro, temos que começar a discutir isso seriamente", analisou.

O dirigente esloveno não está preocupado que a redução do número de partidas eliminatórias possa causar um impacto financeiro significativo na arrecadação da Uefa. Ele acredita que o novo modelo pode até aumentar a receita.

"Mesmo que você tenha menos partidas, o valor pode ser maior se os jogos forem promovidos adequadamente", avaliou. "Eu vejo meus amigos do futebol e fora do futebol me ligando e me enviando mensagens de texto e eles estão todos extremamente animados com este sistema".

Contudo, reunir oito equipes em Lisboa para concluir a Liga dos Campeões pode ter sido viável somente porque não foi permitida a entrada de torcedores devido às restrições ao coronavírus nos dois estádios escolhidos para abrigar os confrontos, o que significa que as autoridades portuguesas não tiveram de lidar com possíveis brigas entre torcidas rivais no entorno das arenas.

O mais viável para a Uefa seria adotar o formato de jogo único na semifinal e final com partidas disputadas em uma única cidade. A disputa com quatro finalistas poderia ser realizada em uma só semana, o que criaria uma atmosfera atrativa no local, semelhante à do Super Bowl.

"O campeonato fica no centro das atenções por uma semana em todo o mundo e isso pode ser uma coisa fantástica, mas temos que ver. O calendário é muito complicado, os jogadores jogam quase 365 dias por ano. Portanto, temos que ver como fazemos isso, se formos mesmo fazer", ponderou o presidente da Uefa.

"Mas, novamente, eu acho que é um formato interessante, sobre o qual não pensamos antes e agora está em algum lugar em nossa mente. Portanto, começaremos a discutir sobre isso quando nos encontrarmos", completou Ceferin.

A Uefa já estava estudando a forma de alterar o formato da Liga dos Campeões e da Liga Europa após 2024. O sistema atual de disputa em jogo único também está sendo utilizado para concluir a Liga dos Campeões Feminina. A final será no próximo domingo, dia 30.