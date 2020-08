Capacidade de reação

Do Diário do Grande ABC



23/08/2020 | 10:40



Em momentos críticos, um dos elementos básicos para a sobrevivência é a capacidade de reinvenção e adaptação a novas condições. O mercado de vendas e financiamento de veículos no Brasil também sofreu os impactos da pandemia, principalmente com as restrições de funcionamento das revendas, o que fez os resultados encolherem bruscamente, especialmente no mês de abril. Mas alguns fatores já nos permitem voltar a olhar com otimismo para os números.

Muitos revendedores, mesmo com lojas fechadas, souberam olhar ao redor e enxergar na evolução tecnológica a chance de impedir que as vendas fossem zeradas. A adaptação se deu por meio de ferramentas como sites de vendas e até mesmo o WhatsApp, além de novidade que foi a cereja do bolo disso tudo: o delivery de veículos.

A utilização desses recursos e a gradual reabertura das praças em boa parte do Brasil já produziram efeitos positivos. Os indicadores de financiamento de veículos no País nos permitem acreditar que a recuperação do setor já começou, e de forma muito rápida. E o que precisamos para continuar nessa curva ascendente? Existem alguns pilares importantes: o primeiro é que os bancos e financeiras estão e estiveram o tempo todo ao lado desse mercado. Nunca faltou crédito e as instituições dão mostras de que estão firmes em seu papel nessa retomada.

Outro pilar é a reabertura gradual dos Estados, fundamental para as praças retomarem suas atividades econômicas, permitindo que os consumidores voltem a se movimentar e a realizar suas compras. É difícil estimar prazos, mas se tudo evoluir bem, talvez em 60 dias o mercado já consiga registrar novamente resultados semelhantes ao do período pré-pandemia.

Para enxergar o copo meio cheio (e não meio vazio) é preciso ter o cuidado de fazer análise olhando sempre o resultado em relação ao mês anterior, e não comparar com o mesmo período de 2019, quando não havia pandemia. Com o tripé que se baseia em apetite do consumidor, bancos e financeiras oferecendo crédito e o revendedor com estoque, tem-se a combinação perfeita para essa retomada registrada nesses dois últimos meses.

Sem deixar de destacar ainda que empresas envolvidas na operação de financiamento de veículos também desempenharam nos últimos meses papel fundamental, se adaptando e prestando serviços de forma adequada e inovadora, com uso de toda tecnologia disponível para evitar ainda mais prejuízos em toda cadeia. É desta forma, com otimismo baseado em análises cuidadosas e números positivos, que fica nítido que o mercado já está evoluindo bem no processo de recuperação.

Cristiano Dantas é diretor comercial da empresa Tecnobank.