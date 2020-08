Projeto deixado no limbo

Do Diário do Grande ABC



23/08/2020 | 10:38



São Bernardo poderia ter entrado no mapa dos Jogos Olímpicos como ponto de preparação de uma das modalidades para a competição realizada no Rio de Janeiro em 2016, caso o Centro de Excelência de Canoagem, previsto para ser instalado na Represa Billings, na região do Riacho Grande, em São Bernardo, tivesse saído do papel em 2012, na gestão do então prefeito Luiz Marinho (PT). A cidade perdeu a oportunidade de entrar para a história dos Jogos, mas a importância do projeto para o aperfeiçoamento de atletas ou mesmo a formação de novos talentos não poderia ser desprezada. Até porque, a maior parte dos recursos viria do governo federal.

Mas, sabe-se lá por quais razões, a construção do equipamento ficou no limbo até agosto de 2017, quando o prefeito Orlando Morando (PSDB) completava sete meses à frente do governo municipal e, em visita ao local escolhido para abrigar o centro, anunciou a retomada do projeto e criticou a gestão anterior. Afirmou com veemência que “todos os compromissos que assumimos, cumprimos”, e garantiu que em novembro de 2018 o centro de canoagem seria realidade e que a Billings teria nova vocação: a de fomentar o esporte náutico.

Talvez tivesse sido mais prudente não atacar o gestor anterior enquanto não cumprisse o que prometeu, para também não virar vidraça. Pois bem, passados três anos não há o menor sinal do Centro de Excelência de Canoagem na represa, mas existe a certeza de que o projeto foi relegado ao descaso. Assim como, sabe-se agora, o abandono daquele que deveria ser equipamento de ponta está na mira da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, como revela reportagem de hoje deste Diário.

Diante da denúncia de moradora da cidade e a ameaça de investigação por improbidade administrativa, o governo de Orlando Morando voltou a colocar a culpa na gestão do petista. Não deveria tentar empurrar a responsabilidade que também assumiu quando prometeu entregar a obra. Bem provável que a apuração federal, se efetivada, envolva as duas administrações. O que virá não é possível sequer vislumbrar, mas fica a certeza de que nem tudo é tratado com o mesmo entusiasmo com que se faz promessas.