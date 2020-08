Trabalhadores votam pela continuidade da paralisação

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



22/08/2020 | 22:28



Em assembleia on-line, realizada na noite de ontem, os trabalhadores dos Correios votaram pela continuidade da greve, que deverá ganhar mais força nos próximos dias. Na região, cerca de 70% dos 1.200 funcionários (ou seja, aproximadamente 840) trabalhadores) continuam com as atividades paralisadas, segundo o Sintect (Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo, Região Metropolitana de São Paulo e Zona Postal de Sorocaba).

A greve é motivada pelo cancelamento de 70 de 79 cláusulas da negociação da categoria. O STF (Supremo Tribunal Federal) ratificou na sexta-feira que o acordo só tem validade por um ano, ou seja, em 2020 os trabalhadores não teriam os mesmos direitos do ano passado. A decisão representou um revés.

“Alguns colaboradores estavam aguardando apenas a decisão do STF para aderir à paralisação”, afirmou José Luiz de Oliveira, diretor do Sintect, reiterando que a aprovação da continuidade do movimento foi unânime.

Anteriormente, a empresa disse que a proposta não retira nenhum direito e só promove adequações.