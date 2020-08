Sob pressão, São Paulo vai a Pernambuco encarar Sport

Dérek Bittencourt

do Diário do Grande ABC



22/08/2020 | 21:34



A torcida do São Paulo não está nada satisfeita com o trabalho de Fernando Diniz no comando do time – a insatisfação, inclusive, vai além e chega até os dirigentes. A eliminação para o Mirassol, nas quartas de final do Paulistão, há três semanas, foi o estopim e, desde então, o treinador vem sendo criticado.

Coincidência ou não, dentro de campo a equipe não vem conseguindo corresponder e até aqui no Brasileirão teve três atuações abaixo do esperado na vitória sobre o Fortaleza, na derrota para o Vasco e no empate diante do Bahia. Hoje, às 19h, em visita ao Sport, na Ilha do Retiro, é mais uma oportunidade para time e treinador conseguirem melhor rendimento – sobretudo após a diretoria tricolor ter respaldado e mantido o comandante no cargo. “O time tem oscilado, mas tem condições de produzir”, acredita Fernando Diniz.

Depois do gol que salvou o time do revés diante do Bahia, o recém-chegado atacante Luciano ganha oportunidade, assim como Diego Costa e Léo Pelé, que assumem as vagas de Arboleda e Bruno Alves na defesa.