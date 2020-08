Sem sua arena, Palmeiras recebe ascendente Santos

Dérek Bittencourt

do Diário do Grande ABC



22/08/2020



Depois da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras agora tem um clássico pela frente na tentativa de obter novo triunfo e apresentar um melhor futebol, com maior repertório de jogadas. Entretanto, do outro lado está o ascendente Santos, que justamente conseguiu vencer dois jogos seguidos e se mostra cada vez mais adaptado ao que quer o técnico Cuca, aproveitando a boa fase do atacante Marinho, que fez três gols em quatro jogos até aqui. As equipes se enfrentarão a partir das 16h, no Estádio do Morumbi.

O jogo será disputado na casa são-paulina porque, curiosamente, o Allianz Parque, estádio palmeirense, foi locado por uma empresa do ramo de bebida para exibir a final da Liga dos Campeões da Europa, entre PSG x Bayern de Munique. Ou seja, o Verdão não poderá usar sua casa em razão de outro jogo, que nada tem a ver com ele.

Pelo lado alviverde, o técnico Vanderlei Luxemburgo mais uma vez não poderá contar com o polivalente Felipe Melo, que segue em recuperação de lesão na coxa esquerda. Já o lateral canhoto Matías Viña é dúvida, com dores no quadril. Luan deve ser mantido na zaga, enquanto Diogo Barbosa é a opção pelo lado esquerdo do campo.

Já no Peixe, Cuca deverá mais uma vez apostar no jovem Kaio Jorge ao lado de Soteldo e Marinho no ataque. Com boa atuação sobre o Sport, o goleiro João Paulo supriu bem a ausência de Vladimir (que segue machucado) e terá agora um clássico para mostrar ainda mais serviço. Com Lucas Veríssimo como dúvida, Alison é a mais provável escolha para jogar na zaga.