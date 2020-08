PSG e Bayern decidem Liga em duelo Neymar x Lewandowski

Dérek Bittencourt

23/08/2020



A Liga dos Campeões terá hoje uma final inédita. A partir das 16h, no Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal), Paris Saint-Germain e Bayern de Munique medem forças para definir quem é o melhor da Europa. Polarizado no duelo entre os atacantes Neymar e Lewandowski, a partida reúne craques das mais diferentes nações e que podem fazer a diferença. Mas dependendo do time que levantar o troféu, o craque brasileiro ou o artilheiro polonês (autor de impressionantes 15 gols nesta edição do torneio) podem dar passo gigante para levar o título de melhor do mundo no fim do ano.

Depois de passar por apuros nas quartas de final diante da surpreendente Atalanta, quando Neymar chamou a responsabilidade e fez a diferença, na semifinal contra o Red Bull Leipzig o brasileiro pôde dividir a responsabilidade com os colegas de ataque Di María e Mbappé para classificar o PSG.

Com investimento bilionário ao longo da última década, período no qual aportou muito dinheiro para trazer os principais jogadores da Europa, o Paris Saint-Germain decepcionou nas últimas temporadas, caindo nas oitavas ou, no máximo, quartas de final da Liga dos Campeões. Desta vez, porém, espera desfecho diferente.

“Vencer aqui a primeira Champions League pelo PSG seria inesquecível para mim pessoalmente, porque tem sido o meu objetivo desde a minha chegada”, disse o argentino Di María. “Sabemos que eles (Bayern de Munique) têm jogadores incríveis e que estão em grande forma, mas também temos bons jogadores e a nossa própria forma de jogar”, emendou.

Do outro lado, o Bayern de Munique aplicou inacreditáveis 8 a 2 sobre o Barcelona nas quartas de final, situação que o credenciou como favorito ao título – o qual pode conquistar pela sexta vez. Nas semifinais, os bávaros ainda passaram pelo Lyon, em partida que teve Gnabry em dia inspirado.

“Certamente será um grande confronto, acredito que teremos muitos gols nesta partida. É o que você sonha como jogador de futebol, jogar contra os melhores, e nós estamos conseguindo fazer isso então fico feliz”, previu o lateral-esquerdo canadense Alphonso Davies. “Temos um grupo de jogadores fantásticos”, completou o goleiro alemão Neuer.