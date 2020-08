Santo André fecha hospital de campanha do Bruno Daniel

Anderson Fattori

Aline Melo

do Diário do Grande ABC



23/08/2020 | 07:18



A Prefeitura de Santo André encerrou ontem as atividades do hospital de campanha do Estádio Bruno Daniel, após três meses de funcionamento. Os dois últimos pacientes receberam alta e se juntaram a outros 444 que se recuperaram da Covid-19 no local, inaugurado no dia 22 de maio. Em média, o tempo de internação no local foi de dez dias, e uma morte foi registrada.

A desmobilização da estrutura havia sido anunciada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) há cinco dias. Segundo a Prefeitura, a decisão de fechar o hospital de campanha levou em consideração a estabilidade nos casos de contaminação pelo novo coronavírus na cidade e a taxa de ocupação do equipamento, que estava em 3%, com quatro pacientes.

O hospital contava com 120 leitos, sendo dez de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Os respiradores e demais equipamentos utilizados no local serão direcionados para a rede municipal de saúde, como o CHM (Centro Hospitalar Municipal) e o Hospital da Mulher, entre outras unidades. A cidade investiu R$ 395 mil na montagem do equipamento.

Mesmo com o fechamento da estrutura, segue funcionando no estádio a central de visita virtual, montada em uma das salas e que permite aos parentes entrar em contato com os pacientes por meio de videochamadas em tablets conectados com aparelhos da equipe de enfermagem.

Santo André conta ainda com dois hospitais de campanha exclusivos para atendimento de pacientes infectados com o novo coronavírus. O maior deles funciona dentro do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia e tem 180 leitos. O outro ocupa o ginásio da UFABC (Universidade Federal do ABC) e está equipado com 110 leitos. Segundo a Prefeitura, esses dois locais ainda não têm previsão de desativação.

Com o encerramento das atividades da estrutura do Bruno Daniel, já são dois os hospitais de campanha fechados na região, já que Mauá havia desmobilizado o seu equipamento no dia 10. O próximo que vai encerrar as atividades é o de São Caetano, montado dentro do Hospital São Caetano, que ontem tinha apenas dois pacientes internados. A secretária de Saúde da cidade, Regina Maura Zettone, disse que a expectativa é a que até o fim do mês as instalações sejam desativadas.

Após 2 semanas de altas, mortes por Covid caem no Grande ABC

Após duas semanas consecutivas de alta no número de óbitos causados pela Covid-19, o Grande ABC registrou queda no total de mortes registradas em sete dias. A região contabilizou 96 vítimas fatais entre os dias 16 e 22 de agosto, queda de 16% na comparação com a semana anterior, de 9 a 15 de agosto, quando ocorreram 114 falecimentos.

Entre os casos confirmados, também houve queda de 13% nos registros da última semana, em comparação com a semana anterior. Foram 3.466 novas pessoas contaminadas entre 9 e 15 de agosto e 3.009 de 16 a 22 de agosto.

Ontem, o Grande ABC contabilizou mais 238 pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19 e oito óbitos, chegando a 52.180 casos confirmados e 2.048 falecimentos relacionados à infeção pelo novo coronavírus.

São Bernardo segue sendo a cidade com maior número de pacientes contaminados (23.499), seguido de Santo André (14.377), Diadema (6.092), São Caetano (3.057), Mauá (3.032), Ribeirão Pires (887) e Rio Grande da Serra (436). Em toda a região, mais de 32,5 mil pessoas já se recuperaram da doença.

No Estado de São Paulo, são 749.244 pacientes contaminados e 28.392 mortes em decorrência da Covid-19. Entre o total de casos, 547.197 pessoas estão recuperadas, sendo que 84.776 foram internadas e tiveram alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 54,6% na Região Metropolitana de São Paulo e 56,6% no Estado

ESPECIAL

