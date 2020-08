Imunidade contra a Covid-19 posta à prova!

Antonio Carlos do Nascimento



22/08/2020



Um Surto de Covid-19 ocorrido em barco pesqueiro, no Alasca, com 122 tripulantes, nos trouxe valiosas e promissoras informações acerca da resposta imunológica desenvolvida por nossos organismos após a infecção pelo Coronavírus.



A testagem pré-embarque da tripulação demonstrou através do RT-PCR (padrão ouro no diagnóstico da Covid-19) que 120 tripulantes eram negativos para a presença do Coronavírus em suas vias aéreas, sendo que 6 desses apresentavam anticorpos IgG positivos (Abbott Architect), apontando que já haviam se infectado previamente pelo Coronavírus. Porém, ainda que não se saiba os motivos, outros dois tripulantes supostamente infectados e assintomáticos, não se submeteram às testagens e embarcaram.



Após 18 dias no mar, o reconhecimento do surto viral obrigou a embarcação a retornar e então foi constatado que 104 dos 122 tripulantes haviam sido infectados. Curiosamente, dos 6 que apresentavam sorologia positiva para IgG contra o Coronavírus, 3 deles haviam se infectado, enquanto os outros 3 não apresentavam qualquer sintomatologia relacionada à doença.



O armazenamento das amostras pré-embarque do soro destes seis indivíduos permitiu que as mesmas fossem reestudadas quanto aos subtipos de imunoglobulinas, já que o teste Abbott Architect dosa as imunoglobulinas contra a nucleoproteína (IgG-N) do Coronavírus, as quais não impedem a entrada do vírus na célula. O teste é utilizado por se admitir que todos os subtipos de IgG se elevem (embora não simultaneamente).



Após reavaliação sorológica foi verificado que os três tripulantes IgG positivos não infectados apresentavam imunoglobulinas contra a lança viral (S="spike domain" e RBD ="receptor binding domain) e estes anticorpos (IgG-S e IgG-RBD) não são dosados pelo teste em questão.



Os outros três tripulantes IgG positivos que foram infectados apresentavam níveis de anticorpos muito baixos, no limite da detecção, sendo as imunoglobulinas contra a nucleoproteína do Coronavírus IgG-N.



Este estudo sugere que as Imunoglobulinas G (IgG) contra a Covid-19 que nos promovem imunização contra a Covid-19 sejam os anticorpos IgG-S e IgG-RBD, contra a lança viral - espícula de conexão do vírus com as células hospedeiras-, enquanto as Imunoglobulinas contra a nucleoproteína do Coronavírus não nos confiram proteção para . Poderíamos então testar positivo para IgG e ainda sim sermos suscetíveis a reinfeção.



Além disso, fica também sugerido que a vacina desenvolvida será tão mais eficaz quanto maior sua capacidade de induzir o sistema imunológico na produção das imunoglobulinas contra a lança viral.



O estudo contempla um número muito pequeno de indivíduos com testes positivos para IgG submetidos a ambiente altamente contaminante, mas torna possível que seja necessário investigação adicional em indivíduos que testem IgG positivo para Covid-19.



Este ensaio também não afasta a possibilidade que as Imunoglobulinas contra a nucleoproteína do Coronavírus não possam arrefecer a gravidade da reinfecção por esse vírus.



Fonte: NEUTRALIZING ANTIBODIES CORRELATE WITH PROTECTION FROM SARS-COV-2 IN HUMANS DURING A FISHERY VESSEL OUTBREAK WITH HIGH ATTACK RATE.