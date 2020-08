Seria SB de São Bernardo?

Ademir Médici



23/08/2020 | 07:10



É o caso de hoje, do tijolo que faz parte da coleção de Vicente D’Angelo. Ele localizou o exemplar com as letras ‘SB’ em plena esquina das ruas Marechal Deodoro e Américo Brasiliense. “Ali se encontrava a antiga loja de armarinhos da dona Santina Battistini”, escreve Elexina D’Angelo, que forma dobradinha com o marido nesta Semana São Bernardo 2020.

Anos atrás, esta página Memória recebeu um tijolo com as mesmas dimensões – 26,5 x 14 x 7 cm – e a mesma sigla ‘SB’. Um presente do saudoso Romeu Bonício, que se apressou em guardar alguns exemplares quando da demolição da casa onde morou Giovanni Breda, patrono da segunda maior praça pública da cidade – a primeira é a Praça Samuel Sabatini, a do Paço Municipal.

A casa de Giovanni Breda, nos altos do bairro Assunção, ficava ao lado da praça arredondada também chamada de Área Verde. A casa servia como sede do Clube XX de Setembro, homenagem das colônias da Linha Jurubatuba à data maior italiana.

O LOGO – Recuperamos o ‘selo’ da Semana São Bernardo 2016, trabalho do infografista Agostinho Fratini em homenagem a Giovanni Breda.

A FOTO – Escrevemos em 2016: “Uma nova geração à sombra das paredes com gaiolas de passarinhos e vidraças para fora, sem grade, sob a proteção do verde, que aos poucos foi se esvaindo”.

Em 23 de agosto de...

1930 – Tem início a Festa de São Bernardo 1930, na

Vila de São Bernardo.

1940 – Estrada de ferro São Paulo Railway entrega mais três máquinas ferroviárias a diesel: ‘Planeta’, ‘Cometa’ e ‘Estrela’.

1950 – Fundado o Clube Atlético Monte Alegre, de São Caetano.

1955 – Fundada a Sociedade Esportiva Olaria, de Ribeirão Pires.

Instituído o Hino Oficial de São Caetano. Composição de José de Almeida Filho e Roberto Manzo.

1975 – São Bernardo lança o Projeto Lorena, com o objetivo de restaurar os monumentos da Serra do Mar.

Saad, de São Caetano, estreia no Torneio José Ermírio da FPF com derrota, em Santo André, para a Ferroviária, por 1 a 0.

Diário há meio século

Domingo, 23 de agosto de 1970 – ano 13, edição 1316

Primeira Página – “Como ela, muitos vivem de coletar coisas no lixo, cujo extermínio ainda é um problema.”

Nota – O jovem Pedro Martinelli – andreense, hoje nome internacional – fotografava Maria Helena Pereira, uma das catadoras de lixo da Vila São José, em São Bernardo, onde em 1970 se formava uma nova favela.

Hildebrando Pafundi, em parceria com o repórter-fotográfico Pedro Martinelli, inventariava:

Em São Caetano o lixo é depositado às margens do Rio Tamanduateí, na Vila Prosperidade.

Em Santo André, o lixão dividia-se em três setores: Utinga, Campestre e Vila Linda.

Em São Bernardo havia lixões no Rio Grande e na Vila São José.

A Cicpaa (Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar) defendia como solução para o problema do lixo no Grande ABC o aterro sanitário.

Hoje

Dia do Aviador Naval

Dia da Intendência da Aeronáutica

Dia das Vocações Leigas

Santos do dia

Tiago de Bevagna

Zaqueu

ROSA DE LIMA. Padroeira da América Latina e das Filipinas. Pertenceu à Ordem Terceira de São Domingos e faleceu em 1617, aos 31 anos, em Lima, sua terra natal