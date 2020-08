Casa de três andares desaba no Jardim Itapark, em Mauá; veja vídeo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/08/2020 | 15:10



Uma casa de grande porte, com três pavimentos, desabou no início da tarde deste sábado (22), na Rua Topázio, 138, no Jardim Itapark, em Mauá. Moradores do imóvel e das casas vizinhas conseguiram sair a tempo. Segundo o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram deslocadas para prestar atendimento e não já registros de vítimas.



Veja o momento exato do desabamento:









O imóvel, que aparentemente é recém-construído, desabou completamente e atingiu pelo menos duas casas vizinhas. A Defesa Civil e agentes da Enel, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado, estão no local, que está isolado.



Pelas redes sociais, o prefeito Atila Jacomussi (PSB) lamentou o ocorrido e promete investigação. "Total solidariedade com as famílias que infelizmente na tarde deste sábado, perderam suas residências no desabamento. Daremos assistência a estas famílias, com o coração tranquilo em saber que graças a Deus nenhuma vida foi ceifada por esta fatalidade. É prematuro saber as causas que ocasionaram o acontecimento, mas será apurado. A Defesa Civil foi acionada, e tudo será apurado para saber o que aconteceu com a obra que estava em andamento. Que Deus abençoe e cuide dessas famílias. Antes de qualquer coisa, sejamos humanos a cada segundo."



Em breve mais informações.