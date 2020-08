22/08/2020 | 12:10



Jack Sherman, ex-guitarrista do Red Hot Chilli Peppers morreu aos 64 anos de idade, conforme divulgado pela banda no Instagram no dia 21 de agosto.

Nós, da família RHCP, gostaríamos de desejar a Jack Sherman uma navegação tranquila para os mundos além, pois ele faleceu. Jack tocou em nosso álbum de estreia, bem como em nossa primeira turnê pelos Estados Unidos. Ele era um cara único e agradecemos a ele por todos os momentos bons, ruins e o meio de tudo isso. Paz na próxima plataforma, diz o comunicado.

A causa da morte não foi revelada.