Rede de salões abre unidade em tradicional rua de Santo André

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



22/08/2020 | 00:01



Enquanto muitos comerciantes fecharam com a crise da Covid-19, outros se readequaram e ousaram abrir unidades. Andréia Bessa e Adriana Bramante, do grupo Pelle & Capelli, investiram cerca de R$ 700 mil em unidade de rua, inaugurada ontem, na Rua Siqueira Campos, Vila Assunção, em Santo André – salão de beleza pode funcionar desde o início de julho.



Cuidados não faltaram com protocolo de segurança. Clientes têm a temperatura aferida na porta do estabelecimento, que disponibiliza álcool gel e 42 bancadas com espaçamento. “Gostei da ideia de ser na rua e me senti segura em relação aos cuidados”, contou a dona de casa Ana Mantovanini, 33 anos.



Esta unidade é o maior salão de beleza do grupo e conta com 1.400 metros quadrados e três andares. Além desta foram mantidas as unidades do ParkShopping São Caetano e a do Jardim América, em São Paulo. “Tínhamos a alternativa de sentar e chorar ou pensar no que fazer. Já queríamos abrir o salão de rua e decidimos tomar a atitude. No momento em que todo mundo está tentando recuperar o que perdeu, estamos fazendo da crise uma oportunidade”, explica Adriana.



Mesmo após fechar as duas unidades do Shopping ABC há dois meses, as empresárias afirmam que mantiveram a maioria dos empregos. São cerca de 300 colaboradores na rede, sendo 70 na nova unidade. “Foi difícil, mas utilizamos as alternativas que o governo federal ofereceu (como salário e jornadas reduzidos). As folhas de pagamento foram mantidas, renegociamos o restante. Era o momento de manter os profissionais e com a nova unidade conseguimos trazê-los de volta”, conta Andréia, que revela planos para aumentar a equipe. “Queremos trazer negócios e outros serviços.”



O cabeleireiro Leo Strong, há nove anos no grupo, ficou feliz com a nova casa. “Grande presente durante esta fase de insegurança. Nós nos unimos e nos ajudamos.”



Além de unha e cabelo, a nova unidade oferece serviços estéticos, dia da noiva, em parceria com o estilista Rycardo Guedes, e barbearia com grafite assinado por Danilo Guedes, o Danone, artista plástico da região.