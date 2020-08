Trabalhadores votam hoje, em assembleia, rumos da greve

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



22/08/2020 | 00:04



Após cinco dias de greve, os trabalhadores dos Correios decidem hoje, às 18h, em assembleia virtual, os rumos da paralisação.. Do total da categoria, formada por cerca de 1.200 colaboradores no Grande ABC, 70% estão com os braços cruzados.

A mobilização é pela manutenção das 79 cláusulas da convenção coletiva (que garantem benefícios como auxílio aos filhos dos funcionários e contribuição reduzida do convênio médico) e contra a falta de medidas para proteger os funcionários em meio à pandemia do novo coronavírus.

Ontem, o STF (Supremo Tribunal Federal) ratificou que o acordo só terá validade por um ano, ou seja, em 2020 a categoria não terá os mesmos direitos do ano passado. De acordo com a estatal, hoje e amanhã mutirões serão realizados como plano de contingência dos Correios, que visa minimizar os impactos à população. A expectativa é entregar volume quatro vezes maior em fins de semana.