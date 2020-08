Governo prorroga MP da redução salarial e auxílio emergencial

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



22/08/2020 | 00:04



O governo anunciou, ontem, a prorrogação de duas medidas para auxiliar a crise econômica gerada pelo novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro, porém, não garantiu a manutenção do valor de R$ 600.



Já o ministro da Economia Paulo Guedes anunciou que a MP (Medida Provisória) 936, que autoriza a redução dos salários e da jornada de trabalho de 25% a 70%, vai durar mais dois meses. Em troca do complemento da renda até o valor limite teto do seguro-desemprego, as empresas devem dar estabilidade pelo mesmo tempo em que obtiveram o benefício, de até seis meses.

Segundo o ministro, os acordos entre empresas e trabalhadores serão estendidos para “continuar preservando empregos”, enquanto a economia se recupera da crise. “Houve a precarização de alguns contratos de trabalho, mas, ao mesmo tempo, existe uma manutenção de emprego”, avaliou a advogada especialista em direito do trabalho do Stuchi Advogados Joelma Elias dos Santos.