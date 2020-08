Contra o frio, região cria 188 vagas em albergues

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



22/08/2020 | 00:01



O frio tem castigado o Grande ABC e as baixas temperaturas, sobretudo na madrugada, devem prevalecer, pelo menos até amanhã (leia mais abaixo). Por causa disso, as prefeituras da região se mobilizaram para criar 188 vagas emergenciais em abrigos para que as pessoas que moram nas ruas tenham como se proteger.

Santo André criou abrigo emergencial no Ginásio Noêmia Assumpção, no Camilópolis, com capacidade para atender 35 pessoas, que podem ficar 24 horas no local. Elas são recolhidas das ruas pelos agentes da Operação Inverno, que também levam aos três alojamentos municipais, que neste ano praticamente dobraram sua capacidade, tendo espaço para atender até 180 usuários.

Em São Bernardo, a Prefeitura implantou a ronda 24 horas, na qual também realiza o serviço de abordagem aos moradores de rua e oferece estadia em albergue com refeições e banhos. Atualmente, o município conta com um alojamento, com capacidade para 150 pessoas, além de espaço público criado emergencialmente para mais 20 usuários, na Rua Marechal Deodoro, no Centro.

Em São Caetano, além dos serviços tradicionais de abordagem e entrega de refeições, em junho a Prefeitura implantou abrigo emergencial, localizado no bairro Santa Maria, para receber a população vulnerável. Lá, a administração oferece refeições e atividades terapêuticas para promover o isolamento físico. Atualmente, 18 pessoas estão abrigadas, que é a capacidade do espaço.

Diadema oferece atendimento por meio do Centro Pop, que funciona todos os dias na Avenida Alda, e mantém convênio com duas organizações para ofertar 70 vagas em acolhimento noturno. Além disso, oferece mais 40 lugares por dia em duas unidades de centro de acolhida emergencial.

Mauá atende, em média, de 80 a 140 moradores de rua em serviços de acolhimento. Para as pessoas que não aceitam ficar nos albergues municipais, a administração oferece cobertores e lanches. Recentemente, a Prefeitura inaugurou espaço na Rua Santos Dumont, na Vila Dirce, para 40 homens e 15 mulheres.

A Casa da Acolhida, em Ribeirão Pires, localizada na Vila Bonita, recebe a população em situação de rua por meio de rondas que a Prefeitura realiza, principalmente, em dias de frio intenso. O isolamento também serve como prevenção ao novo coronavírus. O local recebe até 40 pessoas por dia com estrutura que separa homens e mulheres e também possui canil para acolhimento dos animais das pessoas assistidas. Em julho, o município inaugurou espaço provisório para os moradores de rua no bairro Ouro Fino Paulista, com 20 leitos.

Rio Grande da Serra não respondeu à demanda do Diário.

Projeto social reforça ajuda no inverno

Os moradores de rua de Santo André contam com ajuda do projeto Anjos da Sopa, que há seis anos distribui alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente em dias frios. O cardápio é composto por café da manhã, almoço e jantar, sendo que a principal refeição é a sopa, distribuída diariamente.

Responsável pelo projeto, Gisele Capelli, 36 anos, disse que reforçou o estoque diante das baixas temperaturas dos últimos dias. Ontem, estavam sendo preparadas 400 sopas, além de outras 600 refeições entre café da manhã e almoço. </CW>“Além disso, também com ajuda das doações de pessoas, entregamos cobertores e roupas de inverno”, comenta Gisele.

Diariamente, as pessoas em situação de rua podem retirar a alimentação na Casa Rosa, localizada na Rua Javri, 449, na Vila Assunção, que é mantida pelo projeto. Já quando a temperatura cai, os voluntários do Anjos da Sopa saem pela cidade para distribuir os alimentos. Gisele destaca que, durante a pandemia, o perfil das pessoas que buscam as refeições mudou. “Infelizmente, hoje vemos mães e pais de famílias retirando, pois estão desempregados e precisam de ajuda.”

PRÓXIMOS DIAS

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) ABC, hoje será mais um dia de temperaturas baixas na região. O dia será de céu nublado e pode haver chuva isolada de fraca intensidade principalmente durante a madrugada e manhã. A temperatura mínima será de 10ºC