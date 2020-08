Comprometimento

Do Diário do Grande ABC



21/08/2020 | 23:59



Cumprir prazos historicamente não é uma das características dos brasileiros. Não deveria, mas faz parte da cultura dar de ombros para horários e datas pré-agendados. Esse costume fica evidenciado em várias situações corriqueiras nas quais os indivíduos se comprometem, empenham a palavra, mas, sabe-se lá por quais razões, deixam de cumprir o que estava combinado.

Embora não tenha a exclusividade deste mister, a classe política é um dos setores que mais se especializaram em esquecer o que havia dito. Em muitas situações fica nítido que as declarações são dadas apenas como forma de livrar-se temporariamente de um problema ou de obter benefício sobre o infortúnio alheio. Depois, se não for possível chegar a bom termo, arruma-se uma justificativa qualquer, aposta-se na falta de memória das pessoas ou, pior, pensa-se em uma desculpa.

Isso ocorre em todos as esferas. Integrantes do Executivo e do Legislativo se esmeram na arte de demonstrar interesse pelos mais diversos assuntos. Mas isso não significa que, efetivamente, vão se empenhar na resolução das queixas e, muito menos, aos prazos propostos por eles mesmos.

Em São Caetano, na última semana, foram retomados os trabalhos da CPI do Natal Iluminado, que tem como objetivo investigar irregularidades na prestação de contas de evento ocorrido em 2016, pelo qual a Prefeitura repassou a terceiros R$ 1 milhão. O presidente da comissão prometeu convocar com urgência o principal envolvido para depor. Os dias se passaram e até agora nada aconteceu.

Em São Bernardo, vereador e pré-candidato a prefeito propôs denúncia ao Ministério Público sobre ato do prefeito Orlando Morando, que abriu mão de compensações ambientais a que a cidade teria direito em razão das obras do Rodoanel. Três semanas depois, nada. A justificativa foi falta de agenda por causa justamente da pré-campanha.

Uma das funções da imprensa é cobrar. Este Diário sabe que é praticamente impossível implantar a pontualidade britânica nas ações dos agentes políticos. Mas manterá sua posição de fiscal da sociedade.