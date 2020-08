Alex processa moradora que o chamou de vendido e falso

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/08/2020 | 00:10



O deputado federal Alex Manente (Cidadania) ingressou com representação por injúria e difamação contra a moradora Telma de Cássia Pereira, 65 anos, que, na quinta-feira, dia do aniversário de São Bernardo, criticou o parlamentar pela iminente aliança com o prefeito Orlando Morando (PSDB). Em vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais, Telma diz que Alex é “vendido” por apoiar o tucano.



Conhecida como Telma do Passatinho e moradora do Riacho Grande, Telma avistou Alex gravando um vídeo em frente ao Paço e se aproximou, segundo ela, na tentativa de conversar com o político. Classificando-se como eleitora de Alex, ela argumentou que foi ignorada em um primeiro momento. Então, empunhou o celular e disse o que queria ao político.



“Alex Manente, que vergonha, hein! Se vender para o Orlando Morando. Meteu o pau no Orlando Morando e se vendeu. Você e o Julinho Fuzari (DEM, vereador). Que vergonha, hein. Vem fazer política aqui”, disparou. Na sequência, Alex se aproxima dela, é contido pelo assessor Rogério Capetinga, mas retruca, afirmando que iria processá-la. Ela finaliza: “Seu falso. Alex Manente, vendido”.



Na representação, Alex declarou que Telma, “motivada por claro intento ofensivo”, “proferiu uma série de imputações e qualificações ultrajantes”, “as quais extrapolaram muito seu direito à liberdade de expressão e manifestação de pensamento”.



“Diante desse panorama, é inegável que tais alegações maculam de maneira patente a honra, bom nome e imagem que Alex Manente arduamente construiu ao longo de sua trajetória. Os crimes de calúnia, difamação e injúria perpetrados em seu desfavor se encontram perfeitamente configurados, sendo a adequação típica inegável”, prossegue a representação, assinada pelos advogados Rodrigo Kawamura, Danilo Calhado Rodrigues e Thiago Antonio Vitor Vilela.



Após o episódio, Alex, ao Diário, havia dito que ela havia agido partidariamente. “Foi partidária e usou o vídeo, a gravação, a favor do PT. Ela responderá na Justiça. Tem o dedo do PT, o PT está espalhando isso (nas redes sociais)”, declarou o deputado federal.



Ontem, Alex disparou vídeo pelas redes sociais voltando a associar a cobrança da moradora a movimento do PT. “Não tenho medo. O PT insiste em defender a bandidagem.”