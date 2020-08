Protesto é barrado em São Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/08/2020 | 00:01



Não foi só a confusão com o deputado federal Alex Manente (Cidadania) que marcou o aniversário de 467 anos de São Bernardo. Integrantes da Oscip (Organização Social da Sociedade Civil de Interesse Público) Parque Ecológico Centro Vivo – que tem batalhado contra a construção da rede Bem Barato em terreno na Avenida Pereira Barreto – avisaram previamente o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) que fariam manifestação na quinta-feira, dia 20 de agosto, aniversário da cidade. Ao chegarem ao Paço, porém, forte aparato da GCM (Guarda Civil Municipal) estava montado ao redor, impedindo qualquer tipo de manifestação nas redondezas. Eles até tentaram, mas não conseguiram protestar.

Desdobramento – 1

Diante da situação, a Oscip Parque Ecológico Centro Vivo solicitou ao Ministério Público a instauração de inquérito para acompanhar o episódio. O grupo anexou na representação feita ontem o inciso 16º, do artigo 5º, da Constituição Federal, que diz: “Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente”. Uma das lideranças da Oscip, o advogado José Luís Gonçalves declarou ainda que tentou registrar BO (Boletim de Ocorrência) no 1º DP (Centro), mas o delegado de plantão, Juliano Rossi de Miguelli, “se recusou a registrar o devido boletim de ocorrência, incorrendo, em tese, em delito de prevaricação, que também deve ser apurado”.

Desdobramento – 2

Outra movimentação que começa a ganhar corpo diante do caso visto no dia do aniversário de São Bernardo é o protocolo de novo pedido de impeachment contra o prefeito Orlando Morando (PSDB), desta vez por desrespeito à Constituição Federal. Outros pedidos de cassação do tucano foram apresentados à Câmara que, por ter maioria governista, derrubou.

Emenda

O vereador Boquinha (Cidadania), líder do governo de Lauro Michels (PV) na Câmara de Diadema, ouviu do deputado federal Eli Correa Filho (DEM) que emenda de R$ 500 mil será enviada para a cidade, a seu pedido. O recurso, conforme o vereador, será empregado para reforçar o caixa da administração no combate à Covid-19.

Alerta

A direção do Republicanos não gostou muito da conversa com o pré-candidato do PSB à Prefeitura de Santo André, Ailton Lima, na noite de quinta-feira. O socialista não garantiu o partido na vice, mesmo se houver a saída do ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos) na chapa de Ailton. O sentimento foi de desprestígio da sigla. Se Aidan sair da dobrada e ninguém do Republicanos for escolhido, há chance real de migração de apoio a outras figuras da cidade.

Visita

Pré-candidato do PSB à Prefeitura de São Bernardo, Leandro Altrão esteve ontem com o presidente do Sindicato dos Médicos do Grande ABC, José Roberto Cardoso Murisset. A conversa foi sobre o fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde), em especial durante o combate à Covid-19.