Renato Peixe explica como será retomada do EC São Bernardo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/08/2020 | 21:59



O EC São Bernardo segue contando os minutos para o reinício do Campeonato Paulista da Série A-3, marcado para 20 de setembro. Vice-líder do torneio quando este foi interrompido em razão da pandemia do novo coronavírus, o Cachorrão segue com expectativa alta sobre alcançar seu objetivo, que é o acesso à Série A-2. Com o regresso dos treinos, a meta é aprimorar a parte física dos jogadores para, a partir daí, retomar as atividades voltadas ao campo.

“O primeiro passo é reativar os atletas porque o que aconteceu é atípico, já que ficaram quatro meses parados. Por isso, vamos fazer muitos testes físicos nesta semana para depois entrar na parte técnica e idealizar cada vez mais os objetivos”, disse o técnico Renato Peixe.

Diferentemente do pensamento da maioria dos treinadores de outras divisões, o comandante aurinegro crê que o Cachorrão possa reiniciar a Série A-3 no mesmo nível pré-pandemia. “Todo treinador quer ver sua equipe no nível mais alto e não penso diferente. Acredito que podemos voltar ao modo que estávamos antes da parada. Sei que vai ser difícil, mas precisamos disso para somar o maior número de pontos e chegar forte no mata-mata”, concluiu.