Vereador de Ribeirão pretende barrar redução salarial

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



22/08/2020 | 00:01



Vereador da base de apoio do governo Adler Kiko Teixeira (PSDB) na Câmara, Flávio Gomes (Cidadania) anunciou aos colegas que vai atuar para que a emenda que prevê redução nos salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e dos vereadores em 20% seja reprovada em votação marcada para daqui a duas semanas.



Segundo disseram alguns parlamentares ao Diário, desde o primeiro momento em que a proposta foi relatada aos vereadores, Flávio avisou que não concordava com a emenda e que tentaria barrar a propositura por entender que a redução salarial faria falta ao fim do mês.



Somente no caso dos vereadores, caso a modificação seja aceita pelos parlamentares, os vencimentos reduziriam dos atuais R$ 10.021.17 para R$ 8.016.93. O corte, entretanto, aconteceria somente para a próxima propositura, ou seja, após as eleições – e, no caso de Flávio, só seria aplicado se ele fosse reeleito.



Entre os parlamentares que já denunciaram as intenções de Flávio, alguns deles reprovaram a ação do parlamentar, já que acreditam na possibilidade de que a proposta possa ser acolhida no plenário. Dos 17 vereadores que compõem o Legislativo de Ribeirão Pires, são necessárias nove adesões para que a propositura seja aceita.



Conforme autor da emenda, o vereador e pré-candidato a vice-prefeito na chapa com o ex-prefeito Clóvis Volpi (PL), Amigão D’Orto (PSB), a ideia é que os vereadores passem a assinar a propositura já na semana que vem.



“Vou trabalhar muito para que a emenda seja aceita. Já temos vereadores que demonstraram apoio, até publicamente, para a aceitação do projeto”, afirmou o vereador.



Segundo o presidente da Câmara, o vereador Rato Teixeira (PTB), sobrinho de Kiko, a emenda deverá ser apreciada somente no dia 3 de setembro, já que os vereadores pediram o adiamento da votação por duas sessões.



Flávio Gomes, no único momento em que atendeu à equipe do Diário, alegou que estava ocupado e que não conseguiria falar naquele instante. Depois, não retornou.