Meia Allan Dias celebra gol, mas lamenta revés no dérbi

Anderson Fattori



21/08/2020 | 23:58



O meia Allan Dias estreou pelo São Bernardo FC no clássico diante do São Caetano, anteontem, e marcou um dos gols aurinegros. Entretanto, só não foi melhor porque o Tigre permitiu a virada ao vizinho, que venceu por 4 a 3 e impediu a classificação são-bernardense antecipada à segunda fase da Série A-2 do Paulista.

“Importante o gol, mas infelizmente não vieram os três pontos que a gente tanto queria para consolidar nossa classificação. Faz parte. É erguer a cabeça, trabalhar, corrigir os erros para que no próximo jogo a gente possa concretizar a classificação”, disse o camisa 10, que estava no Coimbra-MG.

Mesmo com a inatividade de cinco meses sem jogos, Allan Dias afirmou que não teve problemas físicos no dérbi no Anacleto Campanella – estádio onde voltou após sete anos, afinal, defendeu o Azulão entre 2011 e 2013, vindo do Santo André. “Pensei que fosse sentir um pouco mais devido a este tempo todo que ficamos parados”, declarou o meio-campista, que se mostrou bem adaptado. “A rapaziada me acolheu bem, grupo muito unido e isso é importante. Durante o tempo de preparação fui conhecendo o pessoal e deu entrosada legal. Mas é com os jogos que tudo melhora. Com a volta da competição, gradativamente a gente vai melhorando.”