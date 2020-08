São Caetano acerta com novos investidores

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/08/2020 | 23:54



O São Caetano tem um novo investidor. Ou melhor, novos investidores. O clube oficializou que agora conta com “novos parceiros para alcançar patamares ainda maiores dentro do futebol” e um deles é o advogado Paulo Francisco Henriques Fernandes, que trabalhará juntamente com o presidente Carlos André Lopes e, segundo o Diário apurou, uma terceira pessoa, formando o trio de ferro à frente do Azulão.

Na quinta-feira, inclusive, Paulo Fernandes – que é integrante do escritório paulistano Amaral Gurgel – esteve no Estádio Anacleto Campanella e acompanhou de perto a vitória do São Caetano no dérbi contra o São Bernardo FC, por 4 a 3, pela Série A-2 do Paulista.

Como uma das primeiras ações, o advogado e os sócios quitaram os salários atrasados de atletas e funcionários referentes a julho, enquanto os vencimentos de maio e junho serão negociados na próxima semana. Além disso, dois dias antes, havia participado da contratação do atacante Gerônimo, ex-PSTC-PR. A chegada de um investidor é um alívio ao Azulão, que tinha dívida superior a R$ 20 milhões e há dois meses se envolveu em negociação frustrada com o empresário Fernando Rocha Garcia, que sumiu misteriosamente.

Paulo Fernandes falou à TV oficial do Azulão sobre sua vivência no jogo de quinta. “Foi emoção única. Espero continuar sendo pé-quente e estar sempre aqui”, disse ele, que parte para a primeira empreitada do gênero. “É a primeira vez no futebol. Não estou sozinho, tem amigos investidores comigo. O grupo pode contar com nosso apoio para a gente continuar com esse espetáculo no campo, investimento no clube, colocar a casa em ordem e lutar pelo título da (Série) A-2.”

Administrador de futebol do São Caetano, Carlos Silva, exaltou o desfecho da negociação com os novos investidores. “Agora com essa nova diretoria a gente espera estar mais forte para recolocar o São Caetano no lugar do qual nunca deveria ter saído. O São Caetano é grande, a camisa é pesada e a cidade é linda”, declarou.

CARTÃO DE VISITAS

Recém-contratado junto ao Sampaio Corrêa-MA, o volante Everton Dias teve estreia inesquecível pelo São Caetano, com direito a gol no dérbi contra o São Bernardo. E ele explicou como superou os cinco meses sem jogos durante a pandemia. “Trabalhei diariamente junto com pessoas que sempre estiveram comigo para lidar com essa situação. Meu pai todo dia me acordava para treinar, meu filho, de 8 anos, treinou comigo, minha esposa me incentivava assim como a minha mãe. Essa boa atuação é fruto de trabalho que não é de hoje”, contou.