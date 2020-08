Câmara de Mauá alugará carros de firma de faxina

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



22/08/2020 | 00:01



A Câmara de Mauá, presidida por Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), celebrou contrato com empresa do ramo de limpeza para alugar veículos novos para a frota. A casa alega que a firma também atua no setor e que está apta a fornecer os automóveis, que servirão para o uso dos parlamentares. Porém, não há dados oficiais sobre a atuação da firma no ramo.



O acordo foi firmado nesta semana com a Magsi Comércio e Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, com sede em Mauá, e prevê a locação, por um ano, de 26 veículos zero-quilômetro para compor a frota da casa, pelo valor de R$ 395 mil – a homologação do contrato foi publicada ontem no Diário Oficial. O Diário antecipou no mês passado que o Legislativo mauaense havia decidido abrir licitação para alugar carros novos por conta do término do contrato vigente, assinado com a Garloc Transportes, Logística e Locações.



O edital previa série de exigências para a assinatura do contrato, como a necessidade de os automóveis serem novos, modelos sedan e hatch e não inferiores a 2020. Os carros servirão a cada um dos gabinetes dos vereadores e um ficará disponível para uso exclusivo da presidência da casa – servidores também poderão utilizar os veículos. No edital, a Câmara mauaense se comprometeu no acordo a ressarcir a empresa por eventuais multas de trânsito.



Dados do cadastro da empresa na Junta Comercial paulista mostram que a Magsi atua em diversas áreas, menos no setor de locação de veículos. Na sua ficha, consta atuação da empresa no setor de limpeza de prédios e domicílios, obras, iluminação e sinalização pública e até manutenção de rede elétrica. A única menção ao objeto do contrato com a Câmara mauaense é o nome antigo da empresa: Magsi Comércio de Veículos, mas o título foi abandonado ainda em 2014.



HISTÓRICO

O acordo com o Legislativo não é o primeiro na cidade que a empresa fecha. O Diário apurou que a firma já prestou diversos serviços à Prefeitura de Mauá e à Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá) tanto na gestão passada quanto na atual. Os contratos, contudo, não são de locação de veículos – vão desde fornecimento de insumos para café da manhã a aquisição de materiais hidráulicos. Segundo informações do TCE (Tribunal de Contas do Estado), a empresa já recebeu R$ 586,8 mil do Paço mauaense desde 2015.



Ao Diário, a Câmara de Mauá garantiu que a empresa está apta para alugar os veículos para a casa. “A firma está habilitada para prestar os serviços pelos quais foi contratada. Caso existam outras atividades da empresa, a legislação permite que um mesmo CNPJ comporte várias atuações em diversas frentes”, sustentou a casa, que alega que os gastos com locação de veículos são mais baratos do que a aquisição de automóveis próprios.