Goiás anuncia Thiago Larghi como substituto de Ney Franco no Brasileirão

21/08/2020 | 21:50



O Goiás confirmou, na noite desta sexta-feira, que Thiago Larghi será o comandante do time na sequência do Campeonato Brasileiro. Ele já vai acompanhar o time no clássico com o Atlético-GO, neste sábado, na Serrinha, pela quinta rodada.

Sem trabalhar desde que deixou o Atlético-MG, em outubro de 2018, ele chega para a vaga de Ney Franco e terá contrato até fevereiro de 2021. "A família esmeraldina pediu e Thiago Larghi é o novo treinador do Goiás", escreveu o clube goiano nas redes sociais.

Larghi chega ao Serra Dourada como aposta. Afinal de contas, tem apenas uma experiência como treinador. Em 2018, dirigiu o Atlético-MG em 49 oportunidades, conquistando 23 vitórias e 12 empates, com 55% de aproveitamento, entre interino e efetivado no cargo.

Nascido em Paraíba do Sul (RJ), o novo técnico do Goiás acumula trabalhos como auxiliar no Botafogo, no Sport e no Corinthians. Ele chega a Goiânia com um auxiliar e um preparador físico, mas existe a possibilidade de um analista de desempenho ser contratado. Os nomes ainda não foram definidos.

Os últimos dias foram agitados nos corredores do Goiás. Com diversos casos de covid-19 no elenco, o que, inclusive, forçou o adiamento do duelo diante do São Paulo, o times somou apenas um ponto em três jogos no Brasileirão.

Por isso, a diretoria resolveu agir e demitiu o gestor de futebol Túlio Lustosa e o técnico Ney Franco. Para a diretoria, o ex-goleiro Harlei Menezes foi o substituto.