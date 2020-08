A velha igreja. O coreto. O jardim...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/08/2020



O Grande ABC rural urbanizou-se muito lentamente, a partir do traçado da sede da Freguesia de São Bernardo, que data do início do século XIX. Era preciso encontrar um ponto para a construção da primeira igreja matriz. Projetou-se, numa grande reta, um novo ramal do Caminho do Mar. E foram desenhados os primeiros quarteirões.

Nasciam – pouco mais de dois séculos atrás, da data referencial 1812 – a futura Rua Marechal Deodoro e suas primeiras transversais, que seriam denominadas, décadas depois, ruas Rio Branco, Padre Lustosa, Dr. Flaquer, Newton Prado, Municipal, Tenente Sales, Américo Brasiliense e Silva Jardim.

Duas praças foram projetadas, o Largo do Governo (atual Praça Lauro Gomes, onde o alferes Francisco Martins Bonilha construiu seu casarão de taipa, obra da mão de obra escrava) e o Largo da Matriz.

A taipa de mão (ou pau a pique) preponderava: largas e rústicas paredes de barro misturado a varas de mato onde às vezes se punham areia e cal. As primeiras olarias dos tijolões, hoje peças de museu ou de colecionadores, seriam criadas no fim do século XIX.

Olaria do alemão Adolfo Lucks – Situava-se no início da Rua Olavo Gonçalves, esquina com a Rua Jurubatuba, em São Bernardo. Tamanho do exemplar: 27 x 12,5 x 6,5 cm.

Adolfo Lucks vendeu sua grande área para João Domingues Tavares, que deu início ao planejamento de um loteamento – Vila Tavares –, mas, depois, o vendeu para Manoel Gonçalves, que trocou o nome do loteamento para Vila Gonçalves.

Pesquisa e coleção: Vicente e Elexina D’Angelo.

Diário há meio século

Sábado, 22 de agosto de 1970 – ano 13, edição 1315 Manchete – Uruguai e Argentina, aliança contra o terror São Bernardo – O prefeito Aldino Pinotti foi agredido pelo diretor do Grupo Escolar Maria Iracema Munhoz, professor Geraldo Rodrigues Montenor. A ocorrência foi durante a recepção aos artistas de rádio e TV que vinham se apresentar na Praça Lauro Gomes, nos festejos de aniversário da cidade. – Prefeito nenhum entra no meu ginásio – teria dito o diretor. Pinotti retrucou. O diretor deu dois socos, que atingiram o primeiro suplente à Câmara, Ruy Ferreira Iacoponi. O prefeito saiu ileso. O agressor foi contido e encaminhado à delegacia de polícia, sendo autuado. Futebol – Em partida válida pelo certame amador de Ribeirão Pires, o União Lira Serrano, de Paranapiacaba, venceu o Santa Luzia por 3 a 0. Em 22 de agosto de... 1915 – Futebol em Santo André: AA São Bernardo 1, Brasil FC local 4. Em São Bernardo, é realizada mais uma festa em louvor ao padroeiro. 1955 – Fundada a Casa da Esperança, em Santo André.

