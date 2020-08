Após casos de covid-19, Campeonato Francês começa com empate sem gols

21/08/2020 | 18:38



Após casos de covid-19 em diferentes clubes, o Campeonato Francês teve início nesta sexta-feira, com o jogo de abertura da primeira rodada da temporada 2020-2021. Em Bordeaux, o time da casa empatou sem gols com o Nantes em duelo de poucas emoções.

A partida estava marcada inicialmente para o sábado, mas precisou ser antecipada porque o jogo que deveria abrir o campeonato, entre Olympique de Marselha e Saint-Étienne, foi adiada para setembro devido a quatro casos do novo coronavírus na equipe de Marselha.

Monaco e Lens também anunciaram um caso positivo em cada time nesta sexta, horas antes de a bola rolar em Bordeaux. Apesar disso, o campeonato teve início sem maiores sobressaltos, sem a presença da torcida.

Em Bordeaux, o Nantes desperdiçou boa oportunidade de começar o Francês com três pontos. Isso porque o time da casa perdeu um jogador por expulsão logo aos 20 minutos de jogo. Mehdi Zerkane levou o cartão vermelho por conta de uma falta violenta sobre Nicolas Pallois. Mesmo jogando a maior parte do duelo com um jogador a mais em campo, a equipe visitante não conseguiu balançar as redes.

O confronto foi o primeiro válido pelo Campeonato Francês desde o dia 8 de março. Naquele mês, as partidas da edição anterior da competição foram suspensas inicialmente, em razão da pandemia do novo coronavírus. Mas, na sequência, a organização decidiu finalizar o Francês de forma precoce, faltando ainda dez rodadas a serem disputadas. O Paris Saint-Germain, então líder isolado, ficou com o título.

O PSG não estreará na competição neste fim de semana. Tanto o time da capital quanto o Lyon vão jogar a partida da primeira rodada somente no próximo mês porque avançaram até a fase final da Liga dos Campeões. O Lyon foi eliminado na semifinal pelo Bayern de Munique e o PSG vai enfrentar justamente o time alemão na decisão, marcada para domingo, em Lisboa.

A rodada de abertura do Francês terá sequência neste sábado, com dois jogos. No domingo, quatro partidas serão disputadas.