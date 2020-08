Caos do popular jogo 'Fall Guys' rende horas de play e muitos memes de partidas

Luís Felipe Soares



22/08/2020 | 23:59



A simplicidade pode ser mais eficiente do que se imagina. Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic) tem o objetivo de levar seu personagem até o fim de série de arenas com obstáculos diversos. Explicando desse jeito parece fácil, mas a dinâmica caótica é capaz de gerar risadas, frustração e horas de play.

Trata-se de multiplayer on-line no qual 60 jogadores iniciam rodadas eliminatórias, até que sobre o vencedor. Entre os desafios apresentados estão escolher a porta certa a ser ultrapassada, passar por paredes que sobem e descem e não bater em martelos giratórios.

A diversão do título está na completa falta de agilidade dos personagens. No controle, as opções são apontar a direção, pular e ‘mergulhar’ para frente. A mobilidade limitada se complica ainda mais quando dezenas de adversários estão juntos. Tudo torna fácil você perder, o que atiça a competitividade.

Quem passeia pelas redes sociais já deve ter visto postagens sobre a atração. São vídeos e gifs de lances que deram certo ou errado, que mostram destreza ou sorte absurda.

Fall Guys acaba por ser um fenômeno indie que talvez seja esquecido nas próximas temporadas. Enquanto esse futuro não chega, pode ser baixado para PC (R$ 37,99, em média) e PlayStation 4 (R$ 83,50, em média).