Mais de 19 milhões de jovens irão votar nas eleições municipais deste ano

Luís Felipe Soares



22/08/2020 | 23:59



As eleições municipais deste ano irão movimentar a escolha de candidatos em praticamente todas as cidades para os cargos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, estão aptas para realizar a ação cerca de 147,9 milhões de pessoas.

O voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 69 anos, sendo facultativo para adolescentes a partir de 16 anos e idosos com idade superior a 70 anos. Estima-se que 14,4 milhões fazem parte do grupo de indivíduos que não são obrigados por lei a realizarem votação, com a maioria sendo formada por eleitores mais novos. Os eleitores jovens, na faixa etária de 18 a 24 anos, correspondem a 19 milhões de cidadãos.

A votação ocorre em novembro em 5.568 municípios do País, com exceção para o Distrito Federal e o distrito de Fernando de Noronha (Pernambuco), onde não existe esse tipo de eleição local. O calendário eleitoral municipal desta temporada acontece nos dias 15, data do primeiro turno, e no dia 29, para quando está agendado o segundo e último turno, que envolve somente a escolha de chapas de prefeitos.

Quem está em situação irregular não poderá exercer seu papel, sendo que o prazo para regularização do título terminou em maio.