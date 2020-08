Guarani divulga testes negativos para covid-19 e Carpini terá força máxima

21/08/2020 | 17:50



Thiago Carpini não terá que se preocupar com casos de covid-19 para a partida contra a Chapecoense nesta segunda-feira, às 20 horas, na Arena Condá, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em nova bateria de testes realizada pelo clube, todos os resultados deram negativo para a doença.

Para o duelo contra a Chapecoense, Carpini ainda poderá contar com o atacante Júnior Todinho, que cumpriu suspensão automática na derrota para o Paraná por 2 a 1. Outra possível novidade é a entrada de Bruno Paulo, recém-contratado.

Com isso, o Guarani treinou e deve jogar com: Jefferspn Paulino; Pablo, Didi, Walber e Bidu; Deivid, Eduardo Person e Lucas Crispim; Giovanny, Júnior Todinho e Waguinnho.

BRUNO PAULO - Bruno Paulo foi anunciado como reforço do Guarani na última segunda-feira. O jogador, de 30 anos, que estava no Kazma Sporting Club, do Kwait, já está no BID e à disposição do treinador.

Com três derrotas e apenas uma vitória no torneio, o Guarani é o 13º colocado, com três pontos, um a mais do que o Oeste, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.