Heloisa Périssé comemora aniversário e cura do câncer: Esse ano consegui soprar as velinhas

21/08/2020 | 17:11



Heloisa Périssé postou um clique de seu aniversário de 54 anos de idade, que comemorou na quarta-feira, dia 19.

Na legenda, ela relembrou o câncer que venceu recentemente, nas glândulas salivares:

SEXTOU com #tbt soprando as velinhas do meu bolo! Esse ano consegui soprar certinho hahaha. Obrigada a todas as mensagens lindas! Amo vocês e agora partiu Salvador!

A atriz recebeu muitas mensagens de carinho na publicação:

Parabéns Lolô! Você é tão engraçada, talentosa, amada por todos os comediantes! Sou sua fã demais! Desejo muitas felicidades, saúde e amor pra você e pra sua família linda que eu amo!, escreveu Dani Calabresa.

Já Drica Moraes postou:

Lolô amada! Foi seu niver! Parabéns leonina arretada! Maravilhosa!