Monteiro sofre lesão e abandona no quali de Masters 1000 nos EUA

21/08/2020 | 16:53



Após estrear com boa vitória no qualifying, Thiago Monteiro abandonou nesta sexta-feira sua segunda partida no Masters 1000 de Cincinnati, disputado neste ano em Nova York. Ele só precisava de mais um triunfo para chegar à chave principal do primeiro torneio disputado após a paralisação do circuito profissional por cinco meses.

Monteiro desistiu da partida contra o finlandês Emil Ruusuvuori, de 21 anos, no segundo set. O tenista número 1 do Brasil, e 82º do ranking mundial, perdia por 6/4 e 2/1 quando sentiu dores musculares na coxa direita e decidiu deixar o jogo de forma precoce.

A lesão preocupa porque faltam apenas dez dias para o início do US Open, disputado no mesmo complexo onde está acontecendo o Masters 1000. Monteiro é o único tenista do País com vaga garantida na chave principal de simples, que disputaria pela terceira vez.

Antes de abandonar, Monteiro fez boa apresentação na estreia, vencendo o argentino Federico Coria, 104º do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Foi sua primeira partida oficial em cinco meses.

No início da temporada, antes da paralisação causada pela pandemia, o brasileiro vivia boa fase, com seis vitórias e oito derrotas no circuito da ATP. Em nível challenger, ele levantou o troféus em Punta del Este, no Uruguai.

Com a queda de Monteiro, o Brasil terá representantes apenas na chave de duplas, com Bruno Soares e Marcelo Melo. Os dois, por sinal, vão se enfrentar logo na rodada de abertura. Soares forma parceria com o croata Mate Pavic, enquanto Melo joga com o polonês Lucasz Kubot, compondo a dupla cabeça de chave número dois do torneio.