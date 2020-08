Após quatro dias, Neusa Borges recebe alta de hospital público na Bahia

21/08/2020 | 16:10



Como você viu, a atriz Neusa Borges foi internada na última terça-feira, dia 18, em um hospital público de Salvador, na Bahia, após ter um mal-estar. Depois, foi descoberto que a artista tinha hérnias de disco. Felizmente, Neusa teve uma boa recuperação e recebeu alta da instituição na tarde desta sexta-feira, dia 21, segundo informações do G1.

Pouco antes de deixar a unidade de saúde, Neusa fez um vídeo em agradecimento à equipe do hospital e aos fãs.

- Gente, eu estou muito, muito feliz. Até assustada porque eu nunca soube que a gente, no hospital, a gente ia importar tanto. Eu não entendi isso. Mas eu tenho que agradecer ao pessoal da cardiologia, da neuroclínica, da ortopedia, por tudo que fizeram por mim. Estou muito feliz e espero que a vida, daqui para frente, continue sem problemas, com mais trabalhos se Deus quiser, enfrentando cada vez mais essa pandemia, mas eu estou feliz. Fui muito bem tratada nesse hospital. Muito obrigada mesmo a todas as enfermeiras, todo mundo que cuidou de mim com tanto carinho. Eu estou muito feliz e agradecida a vocês por me trazerem de volta para esse ponto de meu Deus.

Ainda de acordo com o G1, que teve acesso ao boletim médico, a atriz apresentou uma excelente melhora durante a internação e recebe alta em boas condições clínicas, com a recomendação de manter fisioterapia em domicílio e acompanhamento ambulatorial.

O cardiologista e diretor médico do hospital, André Durães, também falou sobre a alta de Neusa.

- Toda equipe está muito feliz com a recuperação dela, a melhora clínica progressiva. Ela está ainda mais animada, com energia, com certeza ela vai voltar a trabalhar e brilhar no palco. Ela que é uma excelente artista, uma pessoa iluminada. Para gente é uma enorme satisfação ter podido contribuir para recuperação dela.