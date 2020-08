Durante Encontro, Sophia Abrahão brinca sobre tempo de namoro com Sergio Malheiros: - A gente está há seis anos e não casou ainda

21/08/2020 | 16:10



Sophia Abrahão e Sergio Malheiros participaram remotamente do Encontro com Fátima Bernardes e surpreenderam ao brincarem sobre o tempo de namoro! O casal, que se conheceu nos bastidores da novela Alto Astral, de 2014, foi questionado por Fátima se aceitariam se casar com alguém que não conhecessem pessoalmente, já que esse era o tema do programa do dia. Sophia então brincou:

- Fátima, a gente está [junto] há seis anos e não casou ainda!

Sergio engatou na brincadeira e completou:

- Pois é, né? Somos o casal errado para perguntar. Enrolando...

Se divertindo com a sinceridade do casal, Fátima respondeu:

- Nossa. Isso aí foi uma alfinetada!

Apesar de não serem casados, Sophia e Sergio moram juntos já há algum tempo, e durante o Encontro falaram sobre os hábitos que mudaram durante a quarentena. O ator, que atualmente está no ar na reprise de Totalmente Demais, disse:

- A gente acabou tendo outras responsabilidades que a gente não tinha antes. Percebi que ela, de alguma forma, conseguiu se organizar muito mais, está viciada nas planilhas e isso e muito legal, porque sou o cara das planilhas também. (...) Sophia é uma pessoa muito acelerada. Esse momento que ela foi obrigada a parar, fez com que ela se organizasse mais e entendesse que o trabalho que ela tem dá para ser simplificado com um pouco mais de organização.

Já Sophia contou que a personalidade calma do namorado foi a responsável por unir ainda mais o casal neste momento:

- O Sérgio se mantém tranquilo, apesar das adversidades. A nossa parceria ficou ainda mais renovada. Ficou mais clara, para nossa relação, essa coisa de parceria, de amizade. (...) O Sergio é um cara calmo, que me deixa em paz, tranquila, calma.