Pela primeira vez São Paulo não tem nenhuma região na fase vermelha do Plano SP

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



21/08/2020 | 15:27



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta sexta-feira (21), no Palácio dos Bandeirantes, o governo de São Paulo informou que pela primeira vez desde que o Plano São Paulo entrou em vigor, em 27 de maio, o estado não tem nenhuma região na fase vermelha, a mais rígida da flexibilização dentro do plano que estabelece regras para a retomada das atividades enquanto durar a pandemia da Covid-19.

Com a nova reclassificação, 88% das regiões do estado estão na fase 3, amarela. “São sinais que indicam que a pandemia em São Paulo está em declínio e o estado começa a sair do platô”, afirmou o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), que comandou a coletiva.

Ao todo, cinco regiões avançaram de fase. Registro e Franca saíram do vermelho. Barretos e as sub-regiões Norte e Oeste da Grande São Paulo evoluíram para a amarela. “Este resultado é muito importante e uma conquista de todos desde o governo estadual, municípios e população”, afirmou Patrícia Ellen, Secretária de Desenvolvimento Econômico. Além disso, as regiões de Marilia e São João da Boa Vista voltaram para a fase 2 devido aumento de casos.

O governo também informou que a partir da próxima semana o estado realizará inquérito sorológico de alunos e professores da rede estadual de educação. De acordo com o Secretário de Educação, Rossieli Soares, o estudo dará clareza e a informação necessária para a retomada das aulas presenciais, previstas até agora, para o início de outubro.

Participando da coletiva, o Prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB ), também informou que a partir de segunda-feira, os 70 parques da cidade passam a funcionar no horário normal de segunda a sexta-feira. Aos fins de semana, no entanto, os locais permanecerão fechados com objetivo de evitar aglomeração.

São Paulo tem hoje 735.960 mil casos confirmados da Covid-19 e 28.155 mil mortes. A ocupação das UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) está no patamar dos 56,8%, com 5.166 pacientes internados. Até agora, 532.063 pessoas se recuperaram e 83.926 pacientes tiveram alta hospitalar.