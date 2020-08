Band divulga participantes do 7º episódio do 'MasterChef 2020'

21/08/2020 | 15:15



Os participantes do 7º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil foram divulgados pela Band nesta sexta-feira, 21. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa.

Os cozinheiros serão Amanda, Andrew, Camila, Daniele, Denis, Maurício, Patrick e Tatiane.

O MasterChef Brasil continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º episódio, foi a vez de Heitor.

Conheça os participantes do 7º episódio do MasterChef Brasil em 2020 abaixo:

Amanda, 28

Mestre em comunicação, a participante da 7ª temporada do 'MasterChef Brasil' trabalha como consultora acadêmica e acredita que 'cozinhar é um ato político'.

Andrew, 53

Andrew saiu da Inglaterra e veio viver no Brasil há 26 anos. Cozinha para agradar o paladar de seus quatro filhos.

Camila, 31

Camila é de Cascavel, no Paraná, e começou a cozinhar na infância. Trabalha como nutricionista e deseja abrir restaurante de alimentação saudável.

Daniele, 31

Daniele tem 31 anos e já viajou por diversos países. É mineira, nascida em Governador Valadares, e aprendeu a cozinhar com a mãe.

Denis, 32

Denis cresceu vendo sua mãe trabalhar em um restaurante italiano. Aos 32 anos, fez faculdade nos Estados Unidos e trabalha em consultoria de inglês.

Maurício, 39

Maurício aprendeu a cozinhar incentivado por sua mãe desde que era pequeno. Trabalhou no mundo corporativo por muitos anos antes de assumir a peixaria do seu avô em Ubatuba, há sete.

Patrick, 31

Aos 31 anos, Patrick é mestre cervejeiro e dedica os fins de semana à gastronomia. A principal influência na cozinha é seu pai.

Tatiane, 46

Aos 46 anos, Tatiane é mãe de quatro filhos e faz pratos com criatividade e inovação.