Meghan Markle e príncipe Harry ajudam a distribuir alimentos e itens básicos a famílias de Los Angeles

21/08/2020 | 15:10



Meghan Markle e príncipe Harry continuam empenhados em fazer caridade. Segundo informações do site norte-americano People, o casal participou de um evento beneficente organizado pela Baby2Baby, uma organização baseada em Los Angeles, nos Estados Unidos, e sem fins lucrativos. O Duque e a Duquesa de Sussex ajudaram a distribuir material escolar, livros, mochilas, roupas, alimentos, artigos de higiene e muito mais para famílias necessitadas, já que as crianças estão se preparando para o início de um novo ano escolar por lá. O fato de terem se mudado para Santa Barbara recentemente, inclusive, não impediu que o casal fizesse a diferença em LA. Um belo exemplo, né?

Meghan e Harry usaram luvas e máscaras para ajudar. Enquanto a mãe de Archie Harrison optou por uma camisa branca e um short verde oliva, o príncipe preferiu uma camisa branca pólo, um short e um boné de basebol, bem casual.

Esta não é a primeira vez que os pombinhos ajudam a Baby2Baby. Em abril de 2019, antes do nascimento de Archie, os dois agradeceram aos fãs no chá de bebê virtual que fizeram no Instagram, com o objetivo de arrecadarem doações para instituições de caridade. Dentre as organizações mencionadas pelo duque e a duquesa, estava justamente a Baby2Baby.

Norah Weinstein e Kelly Sawyer Patricof, fundadores e co-presidentes da empresa beneficente, não faziam ideia de que estavam no radar de Meghan e Harry.

- Ficamos emocionados e maravilhados com o apoio. Acreditamos que o fato de a duquesa ser de Los Angeles foi o que a levou a voltar para cá, onde a Baby2Baby está sediada. Ficamos particularmente gratos por ela estar destacando uma organização americana. Nossos doadores geralmente estão nos Estados Unidos, então ter pessoas de Guadalajara à Itália doando para a Baby2Baby tem sido realmente empolgante. Não apenas recebemos as doações em dinheiro, mas também muitos dos itens essenciais que distribuímos têm crescido - berços, fraldas, escovas de dente, cobertores para bebês, pijamas, todo tipo de doação de produtos básicos que fornecemos para crianças carentes, contaram à People.

A instituição também fez uma publicação sobre o evento no Instagram, como você pode ver abaixo:

A Baby2Baby teve o orgulho de hospedar uma distribuição drive-in na escola Knox Elementary, no sul de Los Angeles, com alunos de todo o país que estão voltando ao ensino à distância esta semana. Obrigado ao Duque e à Duquesa de Sussex por se juntarem à nossa equipe para nos ajudar a distribuir material escolar, roupas, itens de higiene, alimentos e muito mais para crianças que precisam desses itens essenciais mais do que nunca durante esta importante temporada de volta às aulas.