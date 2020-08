Manu Gavassi ganhou 500 mil reais só para ficar loira e já ultrapassou o prêmio final de 1,5 milhão do BBB20

21/08/2020 | 15:10



Manu Gavassi ficou em terceiro lugar no Big Brother Brasil 20 e levou o prêmio de 50 mil reais para casa. Entretanto, a cantora já faturou o valor de um milhão e 500 mil reais do primeiro colocado faz tempo! Segundo informações do colunista Fefito, a artista recebeu 500 mil reais de uma marca de cosméticos só para ficar loira. A mudança no visual também contou com uma forte campanha de marketing, pensada pela própria Manu. É muito poder, né?

A estrela ainda teria o passe valorizado no mercado publicitário. Ela já fechou parcerias, por exemplo, com marcas de calçados, refrigerantes e roupas. Um post patrocinado no Instagram de Manu não custaria menos de 60 mil reais.

A cantora também tem a sua própria agência de marketing e produtora para tocar os seus próprios projetos, além de investir em artistas que ela bota fé.

Como você viu, a carreira musical de Manu também faz sucesso. O single áudio de desculpas foi muito bem nas redes sociais e nas plataformas de streaming - e ela também lançou um videoclipe polêmico para a música Deve Ser Difícil Dormir Sem Mim, em parceria com Gloria Groove. O clipe tem a participação de Chay Suede, ex-namorado da artista.