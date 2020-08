Florinda Meza descobriu pela imprensa que Chaves deixaria de ser transmitido: - Nunca me avisaram ou me perguntaram absolutamente nada

21/08/2020 | 13:10



Florina Meza participou do Programa do Ratinho na última quinta-feira, dia 20, e novamente abriu o jogo sobre o triste fim de Chaves no Brasil. Recentemente, a Televisa, responsável pelo programa, e os herdeiros de Roberto Bolaños - o protagonista da série - não chegaram a um acordo e, por isso, o seriado parou de ser transmitido no Brasil e no mundo inteiro.

Sobre o assunto, a eterna Dona Florinda, que foi casada com Bolaños, começou dizendo o seguinte:

- A verdade é que estou pouco inteirada porque o que saiu na imprensa é que as partes não chegaram a um acordo, não chegaram a um acordo econômico. Mas o curioso de tudo isso é que eu sou parte dessas partes e nunca me avisaram ou me perguntaram absolutamente nada. Creio que seja algo que já tinham pensado e planejado, por isso minha opinião não interessava a eles. Não posso explicar muito da razão para isso, pois o que eu sei é o que saiu na imprensa. Que não chegaram a um acordo econômico, o grupo Chespirito e a Televisa.

Ela ainda continuou:

- É lamentável que isso aconteça, não entendo. Eu também estou muito triste. A gente vem sofrendo uma série de perdas. O público, o mundo inteiro tem sido atingido de forma severa e Chaves era a única coisa que nos fazia lembrar de um tempo que foi melhor. Aquilo que podíamos assistir pela televisão, aquilo que nos recordava, que podíamos ser ou um tempo que fomos felizes. O que eu digo é que é lamentável. Mas não podemos esquecer da mensagem que Chaves nos deixou. Eu sei que nunca vão esquecê-lo. Sei também que agora não não podem voltar atrás da decisão, mas nunca vão poder fazer com que o esqueçam. Enquanto puderem, reúnam-se nas casas de quem tem os programas gravados e assistam Chaves. Poderemos recordar todas aquelas coisas boas e os valores que eram transmitidos. Porque em meio de tanta perda, essa é mais uma muito triste.

Questionada sobre se havia falado com os herdeiros em meio a toda essa confusão, Florinda disse:

- Para mim, não falaram nada! Nada! Eu me inteirei pela imprensa. Ninguém do grupo Chespirito, nem os filhos, nem a Televisa, nem ninguém... eu tenho participação criativa nisso tudo. Existem contratos na Televisa, existem roteiros na Televisa, existe toda essa minha participação. Eu sou parte dessas partes e ninguém me convidou a participar de alguma decisão.

Por fim, ainda deu a sua opinião sobre se há chances de Chaves voltar a ser transmitido:

- Provavelmente! Eu penso que há uma estratégia para tudo isso. Não pode ser que simplesmente digam: não tenho dinheiro, não vou comprar. Ou: é muito caro e não pago. Não! Nenhuma das duas coisas. Tem que haver algum jeito de resolver isso, com certeza! Suponho que em breve poderá haver um acordo. Não sei, estou supondo. O que eu sei é que o público está muito triste, o mundo inteiro.