Lady Gaga poderá protagonizar filme Gucci com Jared Leto, Robert De Niro e mais

21/08/2020 | 13:10



Lady Gaga é uma artista versátil, isso não podemos negar. Além de cantar, ela também compõe e atua, tendo participado de produções de destaque, como o icônico romance Nasce Uma Estrela. O filme lhe rendeu uma indicação ao Oscar e, de quebra, muito reconhecimento na indústria cinematográfica. Não é uma novidade, portanto, a confirmação de que ela irá protagonizar Gucci, do diretor Ridley Scott.

Mas segundo o site norte-americano Deadline, mais nomes de destaque estão em negociando para estrelar o longa, como Jared Leto, Adam Driver, Al Pacine e Robert De Niro.

A publicação afirma que Gaga fará o papel de Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurizio Gucci, neto do fundador da marca, que orquestrou o assassinato do ex-companheiro. Ela cumpriu 18 anos de prisão e foi libertada em 2016.

Maurizio Gucci foi o vencedor de uma luta interna por poder e pelo controle dos negócios da família. Em 1995, quando seu maior sucesso estava para acontecer - o desfile que apresentaria a primeira coleção do então novato Tom Ford, revitalizador da marca - ele foi morto a tiros na frente do seu apartamento em Milão.

Além dos atores já mencionados, o projeto de Scott também está em conversas para escalação de Jack Huston, conhecido pelos filmes Ben-Hur e Trapaça, e Reeve Carney, de Penny Dreadful. Os papéis, porém, ainda não foram revelados.

Baseado no livro de Sara Gay Forden, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, o longa ainda não tem previsão de lançamento.