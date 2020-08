21/08/2020 | 12:49



Investidores estrangeiros retiraram R$ 136,523 milhões da B3 no pregão da última quarta-feira (19). Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 1,19%, aos 100.853,72 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 28,1 bilhões. No mês de agosto, apesar das retiradas pontuais, a Bolsa apresenta saldo positivo de R$ 2,882 bilhões em recursos estrangeiros, resultado de compras de R$ 200,740 bilhões e vendas de R$ 197,857 bilhões. No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 82,030 bilhões do mercado acionário brasileiro.