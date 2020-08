Grupo BTS lança primeiro single inglês, Katy Perry faz homenagem à filha e parceria de Manu Gavassi com Gloria Groove é revelada

21/08/2020 | 11:10



A sexta-feira, dia 21, está cheia de lançamentos no mundo da música e você já pode se preparar para atualizar sua playlist do fim de semana! Para começar, o grupo BTS quebrou a internet ao lançar, pela primeira vez, um single completamente em inglês: Dynamite. De acordo com a revista Variety, os artistas RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook participaram de uma coletiva de imprensa realizada poucas horas antes do lançamento para explicar o conceito do trabalho.

Segundo os meninos, a música tem como objetivo animar os fãs em meio ao período difícil imposto pela pandemia do novo coronavírus.

- A pandemia foi inesperada e ficamos com raiva e não sabíamos o que fazer. Depois de algum tempo, entretanto, começamos a perceber que, embora o vírus pudesse ter interrompido temporariamente nossa atividade, ele nos deu tempo e oportunidade para pensar sobre nossa música e tentar algo novo, declarou o líder do grupo, RM.

O single já está disponível nas plataformas de streamming e, de quebra, ganhou um clipe cheio de referências nostálgicas da cultura pop internacional, como passos de dança semelhantes aos que Michal Jackson fazia.

Mamãe de primeira viagem, Katy Perry está contando os dias para o nascimento de sua filha com Orlando Bloom e, como homenagem à pequena, lançou a música What Makes a Woman. Com uma pegada bem feminista, a faixa faz parte do álbum Smile, previsto para ser lançado no dia 28 de agosto.

Já Manu Gavassi lançou o single inédito Deve Ser Horrivel Dormir Sem Mim, em parceira com Gloria Groove. A divulgação da canção foi pesada e contou, até mesmo, com uma brincadeira feita pela cantora, que incorporou a personagem Malu Gabatti nas redes sociais para ajudar na promoção. Que doido!

Luan, que fazia parte da dupla UM44K com Saulo Poncio, está seguindo carreira solo e divulgou uma parceria com Whindersson Nunes. O cantor foi convidado a participar da canção Paraíso e, juntos, estão dominando a web. Isso porque, o nome dos dois está nos assuntos mais comentados no Twitter. Quem pode, pode!

Taylor Swift, por sua vez, surpreendeu ao lançar a versão deluxe de seu mais novo álbum Folklore! Nela, a música The Lakes foi incluída e segue a mesma pegada profunda e melancólica das outras faixas.

Outros lançamentos musicais também deram o que falar, como a parceria de Vitão e Carol Biazin na música Sempre que Der. Além deles, Di Ferrero supreendeu ao cantar Hoje Abriu o Céu - música da banda NX Zero - com Vitor Kley e o grupo Now United lançou o clipe de Feel it Now!

Já Iza surgiu em uma colaboração com Brunto Martini e o rapper norte-americano Timbaland para a música Bend the Knee. E Pharell Williams se uniu a Jay-Z para a música Entrepreneur.

A playlist do final de semana está pronta sim ou claro?