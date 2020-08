Hot Beach Olímpia deve ser reaberto em 18 de setembro

Redação

O Complexo Turístico Hot Beach Olímpia deve retomar as operações do parque aquático e de seus três resorts em 18 de setembro. Isso caso a cidade do interior paulista esteja atendendo as condições do Plano São Paulo imposta pelo governo para a reabertura de parques temáticos.

Reabertura do Hot Beach Olímpia

O Hot Beach está comercializando diárias antecipadas com desconto, para serem usufruídas da data de reabertura até 30 de junho de 2021. A promoção não é válida para feriados, alta temporada, festivais e datas comemorativas. Os pacotes têm condições flexíveis para remarcação e cancelamento.

“Vamos reabrir de forma diferente, adaptada, para que nossos hóspedes, visitantes e colaboradores estejam em segurança”, afirma Marcos Bittencourt, gerente de marketing do Grupo Ferrasa, empresa mantenedora do Hot Beach.

A retomada da operação turística se dará mediante diversos procedimentos. Entre eles, higienização redobrada dos apartamentos, redução de mesas nos restaurantes, substituição do sistema de bufê para refeições empratadas à francesa e uso de tapete sanitizante nos elevadores. “Também será disponibilizado álcool em gel e será obrigatório o uso de máscaras”, explica Marcos.

O parque aquático, as piscinas e as áreas de lazer contarão com procedimentos próprios para evitar aglomeração. “As piscinas do Hot Beach são abastecidas com água quente clorada, conforme protocolo internacional, que é um importante aliado no combate à transmissão do vírus. O parque aquático irá trabalhar com os níveis de cloro e pH da água indicado pelo CDC (Center for Disease Control and Prevention – Estados Unidos)”, informa o gerente de marketing.

Tours virtuais para entreter as crianças

