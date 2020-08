Chi Chi DeVayne, do RuPaul's Drag Race, morre aos 34 anos de idade

21/08/2020 | 10:11



Chi Chi DeVayne, drag queen que participou em 2016 da oitava temporada do reality show RuPaul's Drag Race, morreu aos 34 anos de idade no dia 20 de agosto. A artista, que também participou em 2018 da terceira temporada de All Stars, uma vertente do programa original que dá uma segunda chance às melhores drags, morreu por conta de uma pneumonia que pegou após ter sido internada no hospital por insuficiência renal relacionada à esclerodermia - doença inflamatória crônica do tecido conjuntivo, ligada a fatores autoimunes, e que deixa a pele rígida.

Segundo informações do Entertainment Weekly, DeVayne foi hospitalizada em julho com pressão alta e suspeita de insuficiência renal e havia dito aos fãs que tinha cateteres em seu coração e rins instalados cirurgicamente antes de se submeter ao tratamento de diálise. Ela acabou recebendo alta no final daquele mês. Uma semana antes de morrer, porém, ela voltou a ser internada:

- Me mantenham em suas orações. Vou voltar em breve, disse, em vídeo postado em suas redes sociais.

Em um comunicado, RuPaul se pronunciou sobre a morte de Chi Chi:

Estou com o coração partido ao saber do falecimento de Chi Chi DeVayne. Estou muito grato por termos experimentado sua alma gentil e bela. Ela fará muita falta, mas nunca será esquecida. Que seu espírito generoso e amoroso brilhe sobre todos nós.