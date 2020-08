James Corden define Anitta como incrivelmente talentosa e cantora chora de emoção ao falar sobre sua participação no programa

21/08/2020 | 10:10



A dominação mundial continua! Na noite da última quinta-feira, dia 20, Anitta marcou presença no The Late Late Show e conversou com James Corden! A sua participação foi remota, por causa da pandemia do coronavírus, mas ela não deixou de brilhar e foi apresentada por Corden como a incrivelmente talentosa e sempre brilhante.

No papo, Anitta indicou que estava em Portofino, na Itália, na casa de ninguém menos que Domenico Dolce, fundador da Dolce & Gabbana. Por lá, deu detalhes, em inglês, sobre como estava sendo a sua viagem

- Estou bronzeada, praias, rapazes..., disse, dando risada.

Em seguida, ela contou que a segunda temporada de Vai, Anitta, o seu programa da Netflix, já estava com as gravações encerradas! Ainda sem uma data de estreia, a cantora informou que esses novos episódios vão falar mais sobre a sua vida pessoal.

Por fim, explicou que o seu mais novo álbum deve chegar ainda este ano:

- É uma mistura de cultura brasileira, latina, espanhol, inglês, português... é uma ótima bagunça.

Depois, dividiu com o programa a sua performance de Tócame, canção feita em parceria com Arcángel e De La Ghetto. Anitta havia gravado previamente a performance em sua própria casa.

Após a exibição do programa, Anitta usou o Stories para falar o quão feliz estava se sentindo e até mesmo deu uma choradinha de emoção:

- Bom dia para quem acordou com uma felicidade que não cabe dentro de si! Eu falei no meu Twitter que a vontade que dá é de estocar um pouquinho de felicidade em um potinho para usar depois se eu precisar. Nossa... eu ainda não estou acreditando. Eu fui dormir e aqui são cinco horas na frente do Brasil. Então se no Brasil foi uma e pouco da manhã o programa, imagina aqui. Eu fui dormir sem assistir e agora eu tô vendo todo mundo repostando eu no programa. Gente, eu nunca imaginei. Toda a minha vida, se alguém me contasse no início da minha carreira que em algum momento eu ia estar nesse programa, conversando com esse cara... eu ia falar assim: você tá me zoando! Sério mesmo, até para mim é difícil de acreditar em algumas coisas que acontecem na minha carreira. Quando eu abri o zoom e vi a cara dele eu falei: meu Deus! (...) Ai, foi tudo, eu estou muito feliz.